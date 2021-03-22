также в разделеПолитика
Венецианская комиссия дала заключение по новому проекту решения кризиса в КСУ 14
Зеленский обещает за три года реформировать судебную систему 12
Фортуна: Настоящий патриотизм для политика - это конкретные дела, а не только вышиванка и пение гимна 12
Опрос: В Верховную Раду проходят пять партий, «Оппозиционная платформа – За жизнь» лидирует с большим отрывом 34
Ляшко: Санкции против Медведчука нарушают его конституционные права 20
Шмыгаль: Украина хочет стать членом ЕС и НАТО через 5-10 лет 27
Шмыгаль поручил Степанову изменить план вакцинации 21
Ляшенко: У Медведчука с Порошенко не может быть ни совместных политических планов, ни стратегического взаимодействия 32
Шмыгаль поддерживает формулировки Байдена о Путине 15
Зеленский подписал закон о создании Бюро экономической безопасности 126
«Слуга народа» инициирует заседание Рады из-за событий под ОП 15
Ермак: Украина не соглашается на новые предложения Козака по Донбассу 33
Гармаш рассказал о провокации РФ на заседании ТКГ 40
ЕС заявил, что пока не может делиться вакцинами с бедными странами 174
Офис президента подсчитал убытки после акции в поддержку Стерненко 47
Кличко прокомментировал акцию под Офисом президента 72
Геращенко назвал Порошенко ответственным за акцию под Офисом президента 44
Полиция опубликовала видео разбития окон здания ОП 25

После снятия Маруси Зверобой с выборов в избирательном округе №87 в Ивано-Франковской области, разница между четырьмя кандидатами составляет всего 1,5%. Об этом написал политолог Виктор Таран на своей странице в Facebook, где он опубликовал информацию о результатах опроса от 17 марта, по поддержке кандидатов по ИО №87, в состав которого входит «Буковель», передает Depo.ua.

М. Ноняк, самовыдвиженец — 18,6%

Р. Кошулинский, ВО «Свобода» — 18,2%

Вирастюк, «Слуга народа» — 17,3%

А. Шевченко, «За будущее!» — 17,1%

Ю. Голиней, «Платформа общин» — 6,3%

«Как и писал ранее — настроения избирателей категорически изменились за последние несколько недель: партнер Коломойского — Шевченко продолжает терять лидерство, зато самовыдвиженец Ноняк и Кошулинский — вырвались вперед», — констатирует эксперт.

Выборы состоятся 28 марта, уже через неделю, и, по мнению Тарана, следует ожидать фальсификации и нарушения.

«Впереди избирателей Наддворной ждет непростое завершения кампании. Вероятно усиление карантина, перекрытие трасс, всплеск заболеваемости. Ну и более чем уверен — попытки Шевченко фальсифицировать результаты и скупать голоса избирателей. Благо деньги есть — заработал во время карантина, через неделю, думаю, ситуация станет более понятной — наблюдаем», — пишет политолог.

Напомним, на Прикарпатье кандидат от партии «Европейская Солидарность» в 87-м округе Маруся Зверобой-Биленька сняла свою кандидатуру в пользу кандидата от ВО «Свобода» Руслана Кошулинского.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

22