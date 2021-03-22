После снятия Маруси Зверобой с выборов в избирательном округе №87 в Ивано-Франковской области, разница между четырьмя кандидатами составляет всего 1,5%. Об этом написал политолог Виктор Таран на своей странице в Facebook, где он опубликовал информацию о результатах опроса от 17 марта, по поддержке кандидатов по ИО №87, в состав которого входит «Буковель», передает Depo.ua.

М. Ноняк, самовыдвиженец — 18,6%

Р. Кошулинский, ВО «Свобода» — 18,2%

Вирастюк, «Слуга народа» — 17,3%

А. Шевченко, «За будущее!» — 17,1%

Ю. Голиней, «Платформа общин» — 6,3%

«Как и писал ранее — настроения избирателей категорически изменились за последние несколько недель: партнер Коломойского — Шевченко продолжает терять лидерство, зато самовыдвиженец Ноняк и Кошулинский — вырвались вперед», — констатирует эксперт.

Выборы состоятся 28 марта, уже через неделю, и, по мнению Тарана, следует ожидать фальсификации и нарушения.

«Впереди избирателей Наддворной ждет непростое завершения кампании. Вероятно усиление карантина, перекрытие трасс, всплеск заболеваемости. Ну и более чем уверен — попытки Шевченко фальсифицировать результаты и скупать голоса избирателей. Благо деньги есть — заработал во время карантина, через неделю, думаю, ситуация станет более понятной — наблюдаем», — пишет политолог.

Напомним, на Прикарпатье кандидат от партии «Европейская Солидарность» в 87-м округе Маруся Зверобой-Биленька сняла свою кандидатуру в пользу кандидата от ВО «Свобода» Руслана Кошулинского.