Президент Финляндии Саули Ниинисте получил первую прививку от коронавируса. Прививка была сделана вакциной производства Pfizer/BioNTech.
Об этом сообщает Yle.
Лидер страны добавил, что будет продолжать придерживаться карантинных ограничений из уважения к другим людям.
«Даже человек, переболевший и прошедший вакцинацию, может распространять вирус», - написал Ниинисте в своем Twitter.
Напомним, на днях финская лаборатория Vita Laboratoriot заявила о подтверждении случая заражения новым штаммом коронавируса в Финляндии. Однако возникнуть этот штамм коронавируса мог за пределами Финляндии. Теперь в Финляндии планируют модернизировать ПЦР-тесты для выявления этого штамма коронавируса.
Напомним, правительство Финляндии приняло решение перенести на 13 июня муниципальные выборы из-за обострения эпидемии коронавируса COVID-19.
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