В Хмельницкой области в результате ДТП с участием военного «КамАЗа» погибли два человека, сообщила пресс-служба облполиции.
Авария произошла 18 марта около 17:00 на автодороге «Стрый - Кировоград – Знаменка» между селами Поляны и Копачевка Волочиского района.
На трассе столкнулись военный «КамАЗ» под управлением 39-летнего жителя Львова и легковой автомобиль «Audi».
В результате столкновения произошло возгорание автомобилей. По предварительным данным, водитель и пассажир грузовика травм не получили и в больницу не доставлялись.
В результате осмотр места происшествия правоохранители выяснили, что погибли два человека из «Audi».
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время