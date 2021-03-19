В Хмельницкой области в результате ДТП с участием военного «КамАЗа» погибли два человека, сообщила пресс-служба облполиции.

Авария произошла 18 марта около 17:00 на автодороге «Стрый - Кировоград – Знаменка» между селами Поляны и Копачевка Волочиского района.

На трассе столкнулись военный «КамАЗ» под управлением 39-летнего жителя Львова и легковой автомобиль «Audi».

В результате столкновения произошло возгорание автомобилей. По предварительным данным, водитель и пассажир грузовика травм не получили и в больницу не доставлялись.

В результате осмотр места происшествия правоохранители выяснили, что погибли два человека из «Audi».