Международная группа журналистов-расследователей Bellingcat готовится обнародовать расследование об одном из самых непроясненных, но важных для Украины событий — возможном срыве спецоперации по задержанию боевиков ЧВК Вагнера, летевших из России через Минск.

НВ напоминает, что известно об этом расследовании, частью которого должен стать большой документальный фильм, и реакции на его подготовку в Офисе президента Украины.

Предыстория фильма Bellingcat: почему его так ждут в Украине

Расследование Bellingcat должно пролить свет на события июля-августа 2020 года в Минске. Тогда в белорусской столице показательно задержали более 30 боевиков подконтрольной Кремлю неофициальной частной военной компании Вагнера, остановившихся одном из санаториев под Минском. Как минимум часть задержанных ранее воевали на Донбассе на стороне «ДНР» и «ЛНР».

В Минске поначалу заявили, что целью бойцов ЧВК была якобы дестабилизация ситуации в Беларуси перед президентскими выборами (состоялись 9 августа 2020 года). Вопреки ходатайству Украины об экстрадиции боевиков, режим Александра Лукашенко 14 августа передал наемников обратно в РФ. Президент Украины Владимир Зеленский назвал такое решение несправедливым и не соответствующим дружественным межгосударственным отношениям.

Однако в Украине история получила неожиданное и скандальное продолжение. Журналист Юрий Бутусов одним из первых сообщил, что украинские спецслужбы долго и кропотливо готовили спецоперацию по задержанию этой группы боевиков: их «завербовали» в РФ под предлогом наемной работы по охране нефтяных вышек в Венесуэле, а после организовали переброску из Москвы в Минск. Далее завербованных террористов должны были немедленно отправить рейсом Минск — Стамбул, затем под вымышленным предлогом экстренно посадить самолет в Киеве и задержать боевиков.

Аналогичную информацию в августе 2020 года подтвердили собеседники Украинской правды в Главном управлении разведки Минобороны и в СБУ, а также ветеран АТО Евгений Шевченко, ранее сотрудничавший с НАБУ. Журналистка Янина Соколова опубликовала записи, на которых, предположительно, зафиксированы переговоры наемников с вербовавшим их оперативником СБУ под прикрытием.

По информации Бутусова, операция провалилась именно на «минском» этапе — после того, как ее финальную часть решили отложить по инициативе Офиса президента Украины. Журналист утверждает, что такое решение было принято на совещании в ОП при участии Андрея Ермака.

Более полугода Офис президента категорически отрицает версию о срыве операции и ее существовании, называя историю «выдуманной от начала и до конца». Владимир Зеленский назвал такую информацию «бредом» и обвинил украинские СМИ в дублировании посылов российской пропаганды. «Печально, что некоторые средства массовой информации перепечатали Комсомольскую правду (кажется, русскую), сделали из этого сенсацию в Украине. Я не знаю ни о каком „сливе“ какой-то там операции», — заявил Зеленский, комментируя обвинения в том, что спецоперацию сорвали сотрудники его Офиса.

«Мы абсолютно открыты и готовы к любым расследованиям, потому что у нас чистая совесть, чистые руки и честная позиция», — заявил Андрей Ермак в интервью НВ в январе 2021 года. Он предложил дождаться публикации расследования Bellingcat и заявил, что «нам нечего бояться и скрывать».

Бутусова и Соколову допрашивали в ГБР — по делу о «возможном разглашении данных, которые являются государственной тайной». Также в ГБР заявили, что по делу о возможном срыве операции допросили и главу ОП Андрея Ермака.

Когда выйдет расследование и что о нем говорят в Bellingcat

В декабре 2020 года впервые стало известно, что журналисты Bellingcat ведут собственное расследование об описанных событиях — об этом заявил расследователь Христо Грозев.

По его словам, в Bellingcat нашли доказательства существования спецоперации по задержанию «вагнеровцев», которую готовили ГУР Минобороны Украины совместно с сотрудниками СБУ. Тогда же Грозев сообщил, что первую часть расследования выпустят в первом квартале 2021 года.

«Мы попытаемся это сделать двумя частями. Первая — это журналистское расследование. В нем будет использована часть накопленной информации и интервью. Скорее всего, это будет в феврале. А сам фильм — длинный, качественный — будет готов позже, в течение года, [вероятно] осенью [2021-го]», — рассказывал в конце прошлого года Грозев в интервью главному редактору интернет-издания Гордон Алесе Бацман.

Позже в интервью НВ Христо Грозев рассказал, что у расследователей Bellingcat было несколько гипотез, почему финальный этап операции решили отложить в последнюю минуту (из-за чего вместо немедленной пересадки на следующий рейс боевики остановились в Минске, где и были задержаны).

«Первая, — что это была роковая ошибка. А вторая, — что это была сознательная ошибка. Но как бы там ни было, это ошибка», — сказал Грозев. Он также назвал готовившийся захват боевиков «возможно, важнейшей операцией в новейшей истории Украины». Журналист заявил, что даже если Bellingcat не установят мотивы ее срыва, то докажут факт подготовки такой операции.

«С самого начала мне было непонятно то, что большая часть украинского общества, даже журналистского сообщества, не воспринимает это как факт. Так что, по крайней мере, это будет решено, — что этот факт был», — анонсировал Христо Грозев.

После публикации расследования журналисты Bellingcat намерены привлечь другие международные СМИ для верификации установленных фактов, сообщал Грозев НВ в январе 2021 года.

10 марта украинский журналист Дмитрий Гордон заявил, что первая часть расследования Bellingcat якобы выйдет 15 марта. Однако сами расследователи опровергли такие заявления.

«У нашего расследования по [делу] „Вагнергейта“ нет намеченной даты выхода, и мы никогда ее не устанавливали. Расследование для [создания] документального фильма еще продолжается, и как только все будет готово, мы сообщим всем, когда он будет выпущен», — написал 14 марта основатель Bellingcat Элиот Хиггинс.

Один из членов команды и эксперт Bellingcat Арик Толер предположил, что слухи о релизе фильма 15 марта подогревались драматичностью даты.

«Не знаю, откуда взялось 15 марта как дата выхода документального фильма Вагнергейт, но я полагаю, что кто-то в украинских СМИ подумал, что его обнародование в мартовские иды будет действительно драматичным», — сказал расследователь.

Христо Грозев заявил еще 11 марта, что сейчас группа не комментирует ни дату выхода фильма, ни его суть — в том числе и опубликованные в украинских СМИ гипотезы о деталях расследования.

«Я вижу много предположений в украинских СМИ о нашем продолжающемся расследовании. Пожалуйста, обратите внимание, что большинство таких сообщений неверны и основаны на ложной информации либо на принятии желаемого за действительное. Да, мы работаем над множеством расследований одновременно, но не знаем их итога до завершения [таких расследований]», — написал Грозев в Twitter.

Отдельно он попросил украинских журналистов не обращаться за комментариями к Bellingcat до выхода фильма.

Тем не менее, Дмитрий Гордон 15 марта публично заявил о новой вероятной дате выхода расследования Bellingcat — по его информации, первые итоги могут быть обнародованы ориентировочно 5 апреля «плюс-минус несколько дней».

Что еще известно о содержании расследования по «Вагнергейту»

Кроме членов команды Bellingcat, своей информацией о сути и ходе расследования делились украинские СМИ и журналисты — Юрий Бутусов (давал комментарий расследователям), Дмитрий Гордон (обнародовал специальное интервью с Бутусовым о Вагнергейте), а также порталы Украинская правда и ZN.ua.

Из этих сведений стали известны такие факты.

1. Интервью Bellingcat в рамках подготовки расследования дали (среди прочих спикеров):

два высокопоставленных сотрудника Главного управления разведки Министерства обороны (принимали участие в спецоперации по захвату вагнеровцев),

пятый президент Украины Петр Порошенко (именно он якобы санкционировал начало спецоперации),

сотрудничавший с НАБУ ветеран Евгений Шевченко (одним из первых написал о провале спецоперации),

народный депутат Михаил Забродский (в декабре 2020 года пригласил на заседание парламентского комитета по вопросам обороны командира спецназа ГУР МО, рассказавшего депутатам о ходе операции и ее провале).

2. Расследование действительно выйдет несколькими частями, при этом фильм — в конце года: «Первая часть запланирована на конец марта, точная дата не определена, работа продолжается. Это будет короткая версия расследования. Вторая часть — это будет большой документальный фильм для сети Netflix, там еще много работы, скорее всего, работа может быть завершена осенью этого года», — утверждает Бутусов. Гордон же анонсировал несколько иной план: первая часть выйдет якобы в начале апреля, вторая — в августе-сентябре. А для Netflix, по его словам, снимут «художественный фильм» по мотивам резонансных событий.

3. Расследователи Bellingcat надеялись записать позицию Офиса президента, но безуспешно

В марте 2021 года Христо Грозев специально приезжал в Киев, чтобы провести часть досъемок и записать комментарий представителей Офиса президента. По информации ZN.ua, именно из-за этого публикацию первой части расследования решили отложить. Аналогичную информацию подтверждали Бутусов и Гордон — более того, по информации главреда Цензор.нет, инициатором такого комментария была именно Банковая (Андрей Ермак якобы предложил Грозеву встречу в Киеве, а также попросил записать интервью «с государственными деятелями, которые представят в фильме позицию Офиса президента»).

«Однако Ермак без объяснений отменил встречу с Грозевым и отменил интервью с каким-либо спикерами», — рассказал Юрий Бутусов.

В Офисе президента заявили, что никто из представителей Bellingcat на Банковую не приходил и с сотрудниками ОП не общался.

Просили британскую разведку повлиять на Bellingcat? Как реагирует Банковая на грядущую «премьеру»

Реакция Офиса президента на расследование Bellingcat — один из самых спорных вопросов всей истории.

Отвечая в январе на вопрос НВ о том, что будет делать ОП, если Bellingcat подтвердит фактами свои утверждения о существовании спецоперации, Андрей Ермак заявил, что на Банковой "с огромным уважением относятся и к Bellingcat, и ко всем независимым и честным журналистам в мире". Комментируя расследование, он предположил, что речь идет «о каких-то отрывочных интервью каких-то людей, на основании которых был создан весь этот информационный нарратив».

«Единственное, я хотел бы предостеречь, чтобы не делались выводы из отдельных заявлений, которые начали распространяться через российские СМИ. Правда — такая вещь, которая рано или поздно пробивает себе путь и расставляет все точки над і», — отметил глава Офиса президента Украины.

Однако в украинских СМИ появилось немало свидетельств того, что в Офисе президента по-настоящему встревожены расследованием Bellingcat.

«Второй этаж [где находится кабинет главы ОП] испугался и передает нервные импульсы на четвертый [где расположен кабинет президента Украины]», — описал ситуацию на Банковой один из собеседников ZN.ua.

Кроме того, по информации издания, представители ОП по меньшей мере дважды пытались обсудить возможную блокировку выхода фильма Bellingcat на встречах с представителями британской разведки МИ-6.

Оба случая произошли в конце февраля, когда в Украину приезжал заместитель главы МИ-6 Ли Лоуренс. Издание пишет, что во время встречи в штаб-квартире Главного управления разведки Минобороны руководитель ГУР Кирилл Буданов и заместитель главы Офиса президента Роман Машовец пытались убедить Лоуренса, чтобы МИ-6 повлияла на Bellingcat и не допустила выхода фильма. Однако их просьбы отвергли.

«Через день высокопоставленному британскому разведчику, на этот раз в компании с приглашенным на встречу послом Великобритании в Украине Мелиндой Симмонс, пришлось во второй раз выслушивать от Буданова и Машовца настоятельные просьбы Банковой», — пишет ZN.ua. Позже Юрий Бутусов сообщил, что «Офис президента продолжает попытки повлиять на содержание фильма путем обращений к британскому правительству».

Кроме того, ZN.ua и Бутусов обнародовали информацию о том, что в конце февраля был выселен с госдачи в Конча-Заспе и лишился госохраны экс-начальник Главного управления разведки Василий Бурба, который дал показания о провале операции по захвату российских террористов ЧВК Вагнера в Беларуси. Офис президента якобы настаивал, чтобы Бурба отказался от интервью и сотрудничества с расследователем Bellingcat Христо Грозевым.

Источники Украинской правды подтвердили, что расследование спровоцировало опасения на Банковой, поскольку там не знают, в каком свете в фильме будут показаны президент Владимир Зеленский и глава ОП Андрей Ермак.

Однако, по данным источников УП, об отставке Ермака речь пока не идет — ситуацию попытаются «пиарно как-то разрулить, не первый раз».

«А вообще по ситуации — если бы Ермак реально был в чем-то замешан, то его бы уже давно не было в ОПУ. Дипломатия работает не через фильмы, вы же это понимаете», — заявил собеседник УП.