«Мы не собираемся принуждать к вакцинации», — заявил Бах.

В то же время, он призвал национальные олимпийские комитеты вместе с властями призывать спортсменов проходить вакцинацию.

Бах также сообщил, что решение о присутствии на трибунах зрителей из других стран во время Олимпиады будут принимать власти Японии, основываясь на ситуацию с эпидемией коронавируса.

Information for the media - The IOC President's press conference today following the end of the 137th #IOCSession will take place at 7pm CET. You can watch it here 👇https://t.co/EED0wJDkDQ