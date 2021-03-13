Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что спортсменов, которые примут участие в Олимпиаде в Токио, не будут обязывать вакцинироваться от коронавируса.

«Мы не собираемся принуждать к вакцинации», — заявил Бах.

В то же время, он призвал национальные олимпийские комитеты вместе с властями призывать спортсменов проходить вакцинацию.

Бах также сообщил, что решение о присутствии на трибунах зрителей из других стран во время Олимпиады будут принимать власти Японии, основываясь на ситуацию с эпидемией коронавируса.

Information for the media - The IOC President's press conference today following the end of the 137th #IOCSession will take place at 7pm CET. You can watch it here 👇https://t.co/EED0wJDkDQ — IOC MEDIA (@iocmedia) March 12, 2021

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года, но в связи с пандемией коронавируса было принято решение перенести Игры на 2021 год. Как заявили в МОК, если их не удастся провести и в 2021 году, то Олимпиаду в Токио отменят.