Верховная Рада приняла закон, которым восстановлены конкурсы на занятие должностей государственной службы, сообщили ForUm’у в пресс-службе ВР.

За соответствующий проект закона №4531 «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно возобновления проведения конкурсов на занятие должностей государственной службы и других вопросов государственной службы» проголосовали 289 народных депутатов.

Законом внесены изменения в законы Украины «О государственной службе», «О Кабинете Министров Украины», «О центральных органах исполнительной власти», «О внесении изменений в закон Украины «О государственном бюджете Украины на 2020 год» в части отмены дополнительных оснований прекращения государственной службы отдельных государственных служащих по инициативе субъекта назначения и установлено, что конкурсы на должности, что занимают лица, с которыми до вступления в силу настоящего закона заключены контракты о прохождении государственной службы на период действия карантина, установленного Кабинетом Министров Украины с целью предотвращения распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19 объявляются:

на должности государственной службы категории «А» - в течение шести месяцев со дня вступления в силу настоящего закона;

на должности государственной службы категорий «Б» и «В» - в течение девяти месяцев со дня вступления в силу настоящего закона;

- контракты о прохождении государственной службы на период действия карантина, заключенные до вступления в силу настоящего закона, действуют до назначения на должность государственной службы лица по результатам конкурса, но не более:

для должностей государственной службы категории «А» - пяти месяцев со дня вступления в силу настоящего закона;

для должностей государственной службы категорий «Б» и «В» - в течение одного года со дня вступления в силу настоящего закона.

Законом нормированы отдельные вопросы деятельности конкурсных комиссий и прохождения службы государственными служащими во вспомогательных органах, созданных президентом Украины.

Законом также установлено, что специальная проверка, установленная статьей 56 закона Украины «О предотвращении коррупции», не проводится в отношении лиц, назначаемых на должности государственной службы или в органах местного самоуправления не позднее следующего рабочего дня после прекращения действия контракта о прохождении ими государственной службы на период действия карантина, при условии что в отношении таких лиц уже проводилась специальная проверка при заключении соответствующего договора.