Вакцина для профилактики COVID-19 от компании Pfizer будет поставлена в Украину в конце февраля - начале марта, сообщил руководитель программ по здравоохранению ЮНИСЕФ Украины Андрей Славуцкий в ходе тренинга по поставке и логистике вакцин в Киеве в четверг.

«В настоящее время ведутся переговоры по документации, есть один документ, который Украина еще ожидает. Но по предварительной информации вакцина Pfizer должна приехать в конце февраля или в начале марта», - приводит его слова Интерфакс-Украина.

Славуцкий рассказал, как будет проходить поставка вакцины в регионы.

«Вакцину в Украину от производителя будет поставлять ЮНИСЕФ. В Борисполе в любое время суток вакцину сможет забрать логистическая компания, мощности которой позволяют принять то количество вакцины, которое поставят. Дальше эти вакцины будут перемещаться на центральный склад компании, после чего - поставляться в регионы в лотках с сухим льдом. В каждом лотке будет 195 флаконов, в одном флаконе по шесть доз вакцины. Мобильная бригада ежедневно будет получать дневное количество доз - 96 или 102 (16 или 17 флаконов)», - отметил он.

Как сообщалось, Минздрав планировал начать вакцинацию против COVID-19 с использованием двух вакцин - производства Pfizer/BioNTech (117 тыс. доз, которые будут получены в рамках механизма COVAX) и AstraZeneca (1 млн доз по прямым закупкам за средства государственного бюджета и 2,2-3,7 млн доз, полученных в рамках COVAX). Обе вакцины уже поданы на регистрацию в Украине.