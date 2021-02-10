также в разделеПолитика
Украинская жаба задавила криворожского парня Зеленского 45
НАПК нашло нарушения в финансировании партии Ляшко и еще 2 политсил 9
Геращенко пожаловалось в СБУ и Офис генпрокурора на шантаж и угрозы 28
Крюкова: Настоящую оценку санкциям Зеленского будет давать электорат на ближайших выборах 20
Турчинов заявил, что Порошенко готов стать премьером 23
Латиноамериканские: СМИ Закрытые «телеканалы Медведчука» обвинили Зеленского в сведении счетов 48
Международная федерация журналистов осудила решение Зеленского закрыть «каналы Медведчука» 29
Вице-президент ЕК: Коррупция тормозит реформы в Украине 102
ОП: Выборы мэра Харькова состоятся осенью 14
Артем Сытник последний, кого украинцы хотели бы видеть президентом 25
НАТО призывает РФ вывести свои силы из Восточной Украины 20
Шмыгаль: Украина хочет получить ПДЧ в НАТО вместе с Грузией 18
Столтенберг: Двери НАТО для Украины остаются открытыми 23
Зеленский против телеканалов: Победа, «перемога» или «выстрел себе в ногу?» 70
Медведчук: Зеленский и его окружение ведут Украину к национальной катастрофе кратчайшим путем 64
Кулеба: Кремль не смог продвинуть «русский мир» в Украине танками, не сможет и мягкой силой 25
600 кв.м. на работника: КИУ просит НАПК проверить отчеты «Слуги народа» и ОПЗЖ 23
Опрос: Украинцы больше доверяют Разумкову, чем Зеленскому 19

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон «О государственной поддержке инвестиционных проектов со значительными инвестициями в Украине» № 1116-ІХ, который Верховная Рада приняла 17 декабря 2020.

Как сообщили ForUm’у в пресс-службе главы государства, этот документ будет способствовать восстановлению инвестиционной активности в Украине после кризисного 2020 года.

Закон предусматривает предоставление государственной поддержки украинским и иностранным инвесторам с общей суммой инвестиций от 20 млн евро.

В частности, определена возможность получения налоговых льгот, обеспечения инвестиционных проектов объектами смежной инфраструктуры, предоставление преимущественного права землепользования земельными участками государственной или коммунальной собственности для реализации инвестиционных проектов, закрепление гарантий инвестора путем заключения прямого договора с правительством Украины.

При этом общий объем государственной поддержки не должен превышать 30% от суммы инвестиций в проект. Согласно документу, поддержка будет предоставляться предприятиям, которые работают в перерабатывающей промышленности, транспортной отрасли, образовании, научной и научно-технической областях; здравоохранении, искусстве, культуре, спорте, туризме и курортно-рекреационной сфере.

Также предусмотрено создание специальной правительственной уполномоченного учреждения, которое будет заниматься сопровождением инвестиционных проектов, помощи инвесторам от начала проекта и в течение всего времени его продолжительности.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

весна/еврозима/зима/осень
3383 грн.
10
Теги