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В январе 2021 года инфляция на потребительском рынке составила 1,3% по сравнению с декабрем 2020 года, в годовом измерении (по сравнению с январем 2020 года) - 6,1%.

Об этом свидетельствуют данные Госстата, передает «Экономическая правда».

Отмечается, что цены на продукты питания и безалкогольные напитки в январе выросли на 1,4%. Больше всего (на 15,4%) подорожали яйца.

На 1,3% подешевела свинина.

Цены на алкогольные напитки и табачные изделия подорожали на 1%, что связано с подорожанием табачных изделий на 1,9%.

Одежда и обувь подешевели на 4%.

«Рост цен на жилье, воду, электроэнергию и другие виды топлива на 6% произошел в основном из-за повышения тарифов на электроэнергию на 36%, канализацию - на 17,3%, водоснабжение - на 10,9%», - говорится в сообщении.
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