Во время осложнения погодных условий правоохранители несут службу в усиленном режиме, сообщила пресс-служба полиции.

Для спасательных мероприятий задействована спецтехника полиции Киева.

Из-за снегопада и морозной погоды на отдельных участках автодорог столицы возникли снежные заносы и гололедица, что осложнило движение автотранспорта. В связи с этим работники полиции оказывают помощь участникам дорожного движения. Правоохранители выезжают на места происшествий, где помогают водителям вытаскивать транспортные средства из снежных заносов и отбуксировать их на ровный участок дороги.

Кроме этого, полицейские помогают расчищать снег на территории учебных заведений столицы.

Для спасательных мероприятий задействованы бронетранспортеры, автомобили и трактор.

Водители, которые попали в снежную ловушку, выражают благодарность полицейским Киева за действенную помощь.

Полицейские предупреждают водителей быть осторожными, соблюдать правила дорожного движения и обращать внимание на осложненные погодные условия. Пешеходам в свою очередь необходимо соблюдать правила перехода дороги и не выходить внезапно на проезжую часть. При движении в темное время суток обозначить свою одежду светоотражающими элементами.