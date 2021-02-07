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Укрзализныця завершила подъем грузовых вагонов, сошедших с рельсов в Днепропетровской области. Об этом заявил и.о. члена правления Укрзализныци Александр Перцовский, сообщает Интерфакс-Украина в воскресенье, 7 февраля.

«Подъём сошедших вагонов закончили в 8:00, сотрудники УЗ приступили к восстановлению пути, контактной подвески, устройств сигнализации и связи. Продолжается пропуск пассажирских поездов через место аварии с опущенными токоприемниками, грузовые едут исключительно в объезд», - сказал Перцовский.

Пассажиров от станции Запорожье, которые прибывают туда вынуждено из-за смены маршрута следования поездов, УЗ доставляет в Днепр бесплатным челночным поездом.

«Из-за задержки с оборотом поездов возможны отклонения по графику 1-1,5 часа в течение дня для поездов направления из/в Днепр, Запорожье, Новоалексеевку и Мариуполь», - добавил Перцовский.

Напомним, что ранее авария с грузовым поездом фактически заблокировала движение других поездов в двух направлениях. Некоторые поезда следовали со значительным опозданием.
ForUm

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