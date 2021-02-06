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Вероятной причиной аварии на железной дороге в Днепропетровской области в Укрзализныце считают поломку детали одного из вагонов – ее нашли аж в нескольких километрах от места аварии. Об этом в субботу, 6 февраля, сообщает Информатор.

Так, глава Укрзализници Владимир Жмак в комментарии изданию сообщил, что у одного из вагонов сломалась боковая рама тележки, элементы которой нашли в нескольких километрах от места схода с путей.

«Мы еще раз вынуждены констатировать ужасное состояние частных грузовых вагонов, которые уничтожают инфраструктуру УЗ, и больше похожи не на вагоны, а на металлолом», - сказал Жмак.

Отмечается, что авария произошла около 2 часов ночи во время движения по маршруту: станция Кривой Рог - станция Нижнеднепровск-Узел.

Восемь вагонов грузового поезда из 57 сошли с рельсов, а четыре из них, которые перевозили клинкер (огнеупорный кирпич), - перевернулись.

В результате этого были повреждены железнодорожный путь и электрическая опора, из-за чего некоторое время не было света, а также четыре вагона перевернулись.

Продолжаются работы по освобождению аварийного участка от поврежденных элементов и восстановлению железнодорожного полотна.

Напомним, авария с грузовым поездом фактически заблокировала движение других поездов в двух направлениях. 
ForUm

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