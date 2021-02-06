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Правительство Словакии на своем заседании, состоявшемся в режиме онлайн-конференции, продлило восстановленный в республике 1 октября 2020 года из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в связи с распространением коронавируса режим чрезвычайной ситуации (ЧС), срок действия которого заканчивался 8 февраля, еще на 40 дней.  Об этом в пятницу, 5 февраля, сообщил словацкий телеканал TA3.

Указанный режим был введен 1 октября и продлевается уже третий раз. Теперь парламент Чехии должен одобрить или отменить решение правительства страны. Для этого законодательному органу отведено 20 дней.

«Не вызывает сомнений, что депутаты высшего законодательного органа поддержат инициативу правительства, направленную на пресечение распространения коронавируса в республике», - считают эксперты, мнение которых, транслирует ТАЗ.  

В Словакии с 1 января ужесточили ограничительные меры, направленные на сокращение социальных контактов граждан. В стране обязательно ношение медицинских масок. Нарушителям санитарно-эпидемиологических правил грозят штрафы в размере до 20 тыс. евро. 

В Словакии, население которой составляют около 5,5 млн граждан, общее число инфицированных коронавирусом за время пандемии составило 259 533. Умерли 5 050 жителей страны. На данный момент в республике госпитализированы 3 376 заразившихся, из них 293 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

В республике с 26 декабря прошлого года началась вакцинация от коронавируса. На данный момент прививки сделаны 168 395 жителям.

Напомним, локдауны привели к потеплению на планете.
ForUm

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