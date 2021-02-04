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По факту пожара в реанимации Запорожской областной инфекционной больнице начато расследование. Об этом на своей странице в Facebook сообщила генеральный прокурор Ирина Венедиктова.

По ее информации, в реанимационном боксе COVID-отделения погибли три пациентки и анестезиолог. Женщинам было 91, 76 и 64 года, врачу - 26. Все больные находились под аппаратами ИВЛ. Предварительная причина гибели - отравление угарным газом.

Под процессуальный руководством Запорожской областной прокуратуры начато уголовное производство по факту нарушения установленных законодательством требований пожарной безопасности, повлекшее гибель людей (ч.2 ст. 270 УК Украины).

Сообщение о возгорании поступило накануне в 23.29. В очаге опасности находились 12 человек. 8 человек спасены, 2 из них - еще один анестезиолог и медбрат пострадали в результате пожара. Пострадавшие с ожогами и отравлением продуктами горения доставлены в больницу. Причины возгорания устанавливаются.

Венедиктова подчеркнула, что уже допрошены 5 человек. Следственные действия продолжаются, осмотр места происшествия проводится с привлечением криминалистической лаборатории ГУНП в Запорожской области, специалистов экспертной службы Запорожского научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра МВД Украины и ГосЧС.

Напомним, в Запорожье в результате пожара в Областной инфекционной клинической больнице погибли 4 человека.
ForUm

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