2 февраля возле Шумов (Донецкая область) снайпер боевиков смертельно ранил старшего матроса Дмитрия Власенко, сообщил 503 Отдельный батальон морской пехоты.
Побратимы и медики оказали воину необходимую помощь, однако уже через час врачи констатировали смерть – ранение оказалось несовместимым с жизнью.
«Старший стрелок Дмитрий Власенко прослужил в нашем батальоне более трех лет и навсегда запечатлелся в сердцах побратимов как искренний, честный и добрый человек, как мужественный воин, всегда готовый подставить плечо. У 38-летнего героя дома, на Николаевщине, остались родители!» - сообщили в батальоне.
Как сообщал ForUm, 2 февраля снайпер боевиков смертельно ранил военного Объединенных сил на Донбассе.
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