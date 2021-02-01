В течение после обеда и вечером 31 января на Раховщине в районе полоныны Драгобрат заблудились пятеро туристов. Первое сообщение поступило в Службу спасения в 14:25, сообщили ForUm’у в пресс-службе ГосЧС Закарпатья.

29-летний львовянин катался на сноуборде, однако в тумане потерял ориентир и заблудился. Специалисты Раховской горной поисково-спасательной группы нашли его в 17:10 в районе полоныны Крачуняска и доставили в отель.

В 17:25, по телефону 101 позвонили отдыхающие и сообщили, что их друзья поднялись на кресельный подъемник «Вершина Карпат» и не вернулись вниз. Телефонной связи с заблудившимися сноубордистами не было, поскольку девушка оставила телефон в гостинице, а у ее спутника гаджет разрядился. Спасатели предположили, где могут находиться туристы, и нашли их в 22:05 в районе урочища Грегулец.

Заблудившихся доставили в пгт Ясиня, откуда они самостоятельно отправились в свой отель.

Следующие два сообщения поступили с разницей в 10 минут. В 18:05 позвонил 28-летний харьковчанин и рассказал, что он заблудился. Спасатели отправились на его поиски, поддерживая с парнем телефонная связь. В 20:20 удалось установить, где турист находится. Его в телефонном режиме вывели к подъемнику, откуда сноубордист самостоятельно вернулся к месту жительства. И в 18:15 стало известно, что в районе полоныны Драгобрат во время катания на сноуборде заблудился 35-летний житель Одессы. В Службу спасения позвонили его друзья, а с самим туристом связь то появлялась, то исчезала.

Несмотря на это, уже в 19:20 спасатели нашли его в районе полоныны Крачуняска и в удовлетворительном состоянии доставили в отель на горнолыжном комплексе.