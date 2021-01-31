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В России опровергли поставки вакцины от коронавируса "Спутник V" в так называемые "ЛНР/ДНР". Такую деятельность не осуществляет Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).

Об этом сообщает Tass.ru со ссылкой на комментарий РФПИ.

Там заявили, что не работают по таким поставкам и о передаче вакцин на оккупированный Донбасс ничего не знают.

«РФПИ не осуществляет поставку вакцины "Спутник V" в Донецк и Луганск. В фонде не располагают информацией о наличии или отсутствии подобных поставок», - сказано в комментарии.

Ранее российский "Интерфакс" сообщил со ссылкой на якобы источник в "таможенной службе "ДНР", что туда прибыла партия российской вакцины. Утверждается, что оккупационные власти собираются начать вакцинацию медиков и учителей с 1 февраля.

Также представители российских оккупантов на Донбассе заявляли, что в "ЛНР" прибудет 65 тысяч доз вакцины "Спутник V", а в "ДНР" - 80 тысяч.

Напомним, президент уже подписал закон об ускоренной регистрации вакцин.
ForUm

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