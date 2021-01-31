также в разделеПроисшествия
В нескольких областях ограничено движение фур из-за снегопада 15
В Украине остаются обесточенными более 100 населенных пунктов 10
На Донбассе ранены двое украинских военных 10
Смертельное ДТП произошло в Днепропетровской области 25
Боевики сбросили боеприпас над позициями ВСУ, ранены двое военных 16
На Черниговщине водитель насмерть сбил беременную женщину 23
В Черновцах произошел конфликт со стрельбой, пострадали два человека 23
Непогода обесточила 358 населенных пунктов 15
В Никополе мужчина подорвал взрывчатку на территории детсада 11
Вчера боевики трижды обстреляли украинские позиции 10
На полигоне тягач насмерть задавил военного 96
Непогода обесточила 143 села в Украине 28
ООС: Боевики совершили 10 обстрелов и получили отпор 10
В прошлом году на Донбассе погибли 50 украинских военных 13
На юге Украины выпадет до 40 см снега, Одессу закрыли для грузовиков 31
В Черноморске в детсаду произошла вспышка сальмонеллеза 13
Под Киевом покончил с собой курсант академии МВД 26
На Донбассе боевики тяжело ранили военного 18

За минувшие сутки на Донбассе зафиксировано пять нарушений режима прекращения огня. В результате обстрелов ранены двое украинских военных.

Об этом говорится в сводке пресс-центра операции Объединенных сил (ООС) в Facebook.

Сообщается, что в районе Новомихайловки Донецкой области боевики прицельно обстреляли украинские позиции из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

«В результате обстрела двое наших военнослужащих получили ранения. Защитников оперативно доставили в лечебное учреждение, где им оказывается необходимая медицинская помощь», - говорится в сообщении.

На этом же направлении в пригороде Авдеевки противник несколько раз открывал огонь из станковых противотанковых гранатометов.

В Луганской области боевики применили автоматические станковые, ручные противотанковые гранатометы и стрелковое оружие в районе населенного пункта Золотое-4. На обстрелы отвечала украинская сторона, о нарушениях режима прекращения огня через СЦКК сообщили представителям миссии ОБСЕ.

С утра 31 января вдоль всей линии фронта нарушений не было.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

еврозима
7107 грн.
8
Теги