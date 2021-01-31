За минувшие сутки на Донбассе зафиксировано пять нарушений режима прекращения огня. В результате обстрелов ранены двое украинских военных.

Об этом говорится в сводке пресс-центра операции Объединенных сил (ООС) в Facebook.

Сообщается, что в районе Новомихайловки Донецкой области боевики прицельно обстреляли украинские позиции из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

«В результате обстрела двое наших военнослужащих получили ранения. Защитников оперативно доставили в лечебное учреждение, где им оказывается необходимая медицинская помощь», - говорится в сообщении.

На этом же направлении в пригороде Авдеевки противник несколько раз открывал огонь из станковых противотанковых гранатометов.

В Луганской области боевики применили автоматические станковые, ручные противотанковые гранатометы и стрелковое оружие в районе населенного пункта Золотое-4. На обстрелы отвечала украинская сторона, о нарушениях режима прекращения огня через СЦКК сообщили представителям миссии ОБСЕ.

С утра 31 января вдоль всей линии фронта нарушений не было.