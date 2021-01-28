За прошедшие сутки, 27 января, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 10 нарушений режима прекращения огня, говорится в сводке ООС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» неподалеку Павлополя вооруженные формирования Российской Федерации открывали огонь из минометов 120-го калибра, гранатометов различных систем, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия.

Вблизи населенного пункта Богдановка враг применил против наших воинов станковый противотанковый гранатомет, крупнокалиберный пулемет и стрелковое оружие.

Также было зафиксировано несколько выстрелов из снайперского оружия. В пригороде Марьинки и Авдеевки противник открывал огонь из стрелкового оружия, а у Водяного – еще и из подствольного гранатомета.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север», недалеко от населенного пункта Зайцево, российско-оккупационные войска вели огонь из автоматического станкового гранатомета, а у Луганского – со станкового противотанкового гранатомета. На обстрелы противника украинские военные открывали огонь. Боевых потерь среди наших защитников нет.

С начала текущих суток, 28 января, вдоль всей линии разграничения нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.