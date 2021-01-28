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Окружной административный суд Киева открыл производство по делу по иску жителя столицы к Кабинету Министров Украины относительно обжалования отдельных положений Постановления, которым была установлена фиксированная цена на электрическую энергию для бытовых потребителей на уровне 1,68 грн за 1кВт⋅ч.

Об этом сообщила пресс-служба суда.

Суд принял к рассмотрению дела по правилам общего искового производства и назначил подготовительное судебное заседание на 25 февраля 2021 года.

Истец просит суд отменить подпункты 3 и 4 пункта 2 Постановления КМУ №1325 от 28 декабря 2020 года.

По его мнению, правительством при их принятии нарушен ряд законов Украины, а также не соблюдены положения Регламента Кабинета Министров Украины.

Как ранее сообщал ForUm, 28 декабря правительство Украины продлило режим спецобязательств на рынке электроэнергии до 31 марта 2021 года и установило единый тариф на э/э для бытовых потребителей в размере 1,68 грн/кВт-ч, а также цену продажи э/э НАЭК «Энергоатом» в рамках ПСО по цене 150 грн/МВт-ч.

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что украинцы, у которых установлено электроотопление, получат компенсацию за повышение тарифа на электроэнергию с 1 января.
ForUm

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