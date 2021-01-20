Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Швеции Анн Линде в среду посетят зону проведения Операции объединенных сил на Донбассе.
«Вылетаем с Анн Линде на Донбасс (несмотря на экстремальный холод). Важно, чтобы коллега воочию увидела последствия российской агрессии и усилия Украины по урегулированию конфликта и облегчению жизни гражданского населения (несмотря на подавляющее отсутствие конструктива со стороны РФ)», - написал Кулеба в Twitter.
Вилітаємо з Анн Лінде на Донбас (попри екстремальний холод 🥶). Важливо, щоб колега на власні очі побачила наслідки російської агресії та зусилля України з врегулювання конфлікту та полегшення життя цивільного населення (попри переважну відсутність конструктиву з боку РФ). pic.twitter.com/wZ14sZb11c— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) January 20, 2021
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