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11 января в районе Операции объединенных сил во время выполнения боевого задания получил несовместимое с жизнью огнестрельное пулевое ранение старший солдат Андриенко Олег Витальевич 1983 года рождения. Об этом сообщила 56 отдельная мотопехотная Мариупольская бригада.

Командование 56 отдельной мотопехотной Мариупольской бригады и весь личный состав выражает искренние соболезнования семье погибшего героя и разделяет неописуемую боль тяжелой утраты.

У военнослужащего остался сын Тимур, которому еще нет годика, жена Марина и мать.  

Напомним, 11 января около 15:30 в районе н.п. Пески в результате обстрела со стороны противника погиб военнослужащий ВСУ.
ForUm

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