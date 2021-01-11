Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон «О внесении изменения в статью 77 Основ законодательства Украины о здравоохранении относительно льгот и повышения оплаты труда профессионалов с высшим немедицинским образованием, работающих в системе здравоохранения» № 1123-IX, который парламент принял 18 декабря 2020. Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе главы государства.

Документ имеет целью повышение уровня социальной защиты работников медицинских учреждений, вовлеченных в оказание медицинских услуг, однако имеют высшее немедицинское образование.

Сегодня в клинических лабораториях работают специалисты с высшим профессиональным немедицинским образованием: биологи, биохимики, бактериологи и другие, которые проводят диагностику COVID-19, при этом не получают доплаты к заработной плате, установленной для медицинских и других работников учреждений здравоохранения, которые предоставляют медицинскую помощь больным коронавирусом. Подписанный президентом закон распространяет социальные права и льготы медицинских и фармацевтических работников на указанных выше профессионалов. Закон вступает в силу со дня, следующего за днем ​​опубликования, и вводится в действие через месяц со дня вступления в силу.

Кабинет Министров со дня вступления в силу этого закона должен установить доплаты к заработной плате указанной категории лиц на период действия мер, направленных на предотвращение распространения COVID-19.