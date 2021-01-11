также в разделеПолитика
У украинской делегации в ПАСЕ – новый руководитель 28
Дубинский готовит ответ на санкции США 19
НАПК ответило на обвинения «Голоса» 14
США ввели санкции против Дубинского, Онищенко и окружения Деркача 45
Джангиров: Есть два варианта вакцинации - прагматичный сценарий Медведчука и псевдопатриотическое поведение Зеленского 25
НАПК приостановило финансирование «Голоса», в партии заявили о давлении 59
Кулеба ответил Земану, сравнившему штурм Капитолия с Майданом 39
Зеленский поручил Кабмину снизить цены на газ для населения 817
Зеленский требует рассказать людям о преимуществах «украинского» локдауна 21
«Слуга народа» обещает план по защите людей из-за повышения тарифов 70
Резников: Возможности для дальнейших шагов в рамках «Минска» практически исчерпаны 17
Медведчук может стать премьером после внеочередных выборов в Верховную Раду и формирования коалиции между «СН» и ОПЗЖ 54
Завтра Зеленский встретится в Киеве с Санду 20
Украина выражает соболезнования Индонезии из-за авиакатастрофы 15
Онищенко дал прогноз по Микитасю и рассказал о планах в политике 77
Виктор Медведчук: События в США показали, что Украине нужно как можно быстрее избавляться от внешнего управления со стороны Вашингтона 23
Польское СМИ: Партия «ОПЗЖ» обогнала партию «Слуга народа», оставив позади «Европейскую солидарность» 174
Фомин: В 2021 году Зеленский потеряет первое место в списке самых влиятельных 69

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон «О внесении изменения в статью 77 Основ законодательства Украины о здравоохранении относительно льгот и повышения оплаты труда профессионалов с высшим немедицинским образованием, работающих в системе здравоохранения» № 1123-IX, который парламент принял 18 декабря 2020. Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе главы государства.

Документ имеет целью повышение уровня социальной защиты работников медицинских учреждений, вовлеченных в оказание медицинских услуг, однако имеют высшее немедицинское образование.

Сегодня в клинических лабораториях работают специалисты с высшим профессиональным немедицинским образованием: биологи, биохимики, бактериологи и другие, которые проводят диагностику COVID-19, при этом не получают доплаты к заработной плате, установленной для медицинских и других работников учреждений здравоохранения, которые предоставляют медицинскую помощь больным коронавирусом. Подписанный президентом закон распространяет социальные права и льготы медицинских и фармацевтических работников на указанных выше профессионалов. Закон вступает в силу со дня, следующего за днем ​​опубликования, и вводится в действие через месяц со дня вступления в силу.

Кабинет Министров со дня вступления в силу этого закона должен установить доплаты к заработной плате указанной категории лиц на период действия мер, направленных на предотвращение распространения COVID-19.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

12
Теги