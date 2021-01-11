Новым, уже шестым по счету президентом Кыргызстана стал 52-летний Садыр Жапаров. Он победил на досрочных выборах президента, которые были назначены после октябрьских протестов в стране, передает BBC.

В воскресенье кыргызстанские избиратели также высказались за президентскую форму правления на референдуме - этот вариант одобрил 81% проголосовавших.

Жапаров, освобожденный своими сторонниками из колонии (он был осужден на 11,5 лет по делу о захвате заложника), неожиданно стал сначала лидером протестов, а затем премьер-министром и исполняющим обязанности президента.

Его победу аналитики предрекали уже во время предвыборной гонки, поскольку Жапаров по результатам опросов оказался фаворитом избирателей в регионах Кыргызстана, а его ближайшие соратники заняли основные должности в действующем правительстве.

Напомним, 5 октября 2020 года в столице Кыргызстана и других городах начались акции протеста против результатов парламентских выборов.

Участники массовой акции в столице Кыргызстана заняли здание, где размещены парламент и администрация президента.

После этого Центральная избирательная комиссия Кыргызстана приняла решение признать итоги выборов недействительными.

Садыр Жапаров избран новым и.о. премьер-министра Кыргызстана.

15 октября президент Сооронбай Жээнбеков подал в отставку с поста президента. В своем обращении он сказал об угрозе столкновений между силами безопасности и участниками протестов и заявил, что не хочет остаться в истории Кыргызстана как «президент, проливший кровь».

Согласно конституции, обязанности президента должен выполнять спикер парламента. Однако премьер-министр Садыр Жапаров заявил о переходе к нему обязанностей президента страны.