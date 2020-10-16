Полномочия президента Кыргызстана перешли к новому премьер-министру страны Садыру Жапарову, заявил депутат Омурбек Текебаев в пятницу на заседании киргизского парламента.

«Полномочия президента Киргизии переходят премьер-министру Садыру Жапарову. Такого в истории страны еще не было, чтобы в руках одного человека оказалась власть президента, премьер-министра и парламента», - сказал Текебаев, передает Интерфакс.

«Народ ждет, что вы оправдаете ожидания. Для проведения реформ нужно создать условия. Если за 100 дней ничего не будет сделано, то дальше ничего и не будет», - заявил парламентарий, обращаясь к Жапарову, который также присутствует на заседании.

Ранее в пятницу спикер парламента Киргизии Канат Исаев заявил, что отказывается брать на себя полномочия главы государства, которые были возложены на него согласно Конституции после решения президента Сооронбая Жээнбекова уйти в отставку.

В четверг Жээнбеков на фоне 10-дневных протестов в Бишкеке заявил, что покидает президентский пост, чтобы не допустить кровопролития в стране.

Напомним, 4 октября в Кыргызстане прошли парламентские выборы. По предварительным данным, избирательный порог преодолели четыре политические силы.

При этом 10 из 12 проигравших оппозиционных партий отказались признавать предварительные результаты голосования. Лидер партии «Бир Бол» Алтынбек Сулайманов призвал назначить новые выборы без участия партий, связанных с властью.

Международные наблюдатели заявили, что на выборах имели место серьезные нарушения, в том числе подкуп и запугивание избирателей.

5 октября в столице Кыргызстана и других городах начались акции протеста против результатов парламентских выборов.

Участники массовой акции в столице Кыргызстана заняли здание, где размещены парламент и администрация президента.

После этого Центральная избирательная комиссия Кыргызстана приняла решение признать итоги выборов недействительными.

Садыр Жапаров избран новым и.о. премьер-министра Кыргызстана.