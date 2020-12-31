Предприятия Государственного концерна «Укроборонпром» выполнили 100% контрактов по государственному оборонному заказу (ГОЗ) в 2020 году, сообщили ForUm’у в пресс-службе госконцерна.

«План был выполнен несмотря на задержку в финансировании ГОЗ на более чем 3 месяца, позднюю контрактацию предприятий, которая началась только во втором квартале текущего года, а также ограничения, связанные с пандемией коронавируса и карантинными мероприятиями», – говорится в сообщении.

Всего в рамках нынешнего ГОЗ было выполнено 280 контрактов на сумму более 12 млрд грн для четырех государственных заказчиков: Министерства обороны, Национальной гвардии, Государственной пограничной службы и Главного управления разведки Минобороны. В частности, 52 контракта заключены по изготовлению и модернизации вооружения и военной техники (ВВТ), 17 - по разработке ВВТ, 211 - по ремонту и восстановлению ВВТ.

55 контрактов в рамках гособоронзаказа выполнены с опережением графика. К выполнению ГОЗ были привлечены 46 предприятий, входящих в состав Укроборонпрома.

В общем заказчики в течение 2020 уже получили 4039 новых, модернизированных и отремонтированных единиц ВВТ, из которых 2591 - высокоточное вооружение и боеприпасы; 712 - радиолокационные станции, ПВО, средства связи, радиоборьбы и навигации; 674 - бронетанковая техника; 51 - авиационная техника и оборудование; 11 - военно-морская техника. Кроме того, предприятия Укроборонпрома отремонтировали и передали 1402 единицы двигателей и комплектующих.

В этом году предприятия Укроборонпрома выполняют 36% от общего объема гособоронзаказа. Остальные потребности заказчиков возложены на спецэкспортеров - 10%, и частных производителей - 54%.