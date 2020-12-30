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По состоянию на 28 декабря 2020 года из Фонда борьбы с COVID-19 использованы 57,1 млрд гривен (79,3%) из предусмотренных 72 млрд грн средств общего фонда государственного бюджета, сообщает пресс-служба Министерства финансов.

Из них на здравоохранение использовано 14,7 млрд грн из 22,4 млрд грн, выделенных средств, или 65,6%. Среди прочего на закупку аппаратов ИВЛ использовано 84 млн грн, на обеспечение лабораторий Минздрава и закупку средств индивидуальной защиты для работников учреждений здравоохранения использовано почти 2 млрд грн из выделенных 4 млрд гривен, местным бюджетам для обеспечения больниц кислородом направлено 1,5 млрд гривен, на повышение надбавок и доплат медицинским работникам направлено 5,5 млрд грн из предусмотренных на эти цели 6 млрд гривен.

На социальную защиту уже направлено 12,8 млрд грн из предусмотренных 17,4 млрд грн. Кроме того, на строительство, реконструкцию и ремонт автодорог государственного значения направлено 24,9 млрд грн из предусмотренных 26 млрд грн. На сферу обеспечения правопорядка направлено 3,6 млрд грн из 4,5 млрд грн.

Также законом Украины от 17.11.2020 № 1006-IX увеличены средства Фонда по специальному фонду государственного бюджета на 8,9 млрд грн. Из этих средств 5 млрд грн правительство направило на оказание единовременной материальной помощи застрахованным лицам, которые могут потерять доходы в случае полного запрета их деятельности в результате усиления ограничительных противопандемических мероприятий. Почти 1,4 млрд грн предусмотрено на приобретение вакцины против COVID-19.
ForUm

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