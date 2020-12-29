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Кабинет Министров утвердил Положение об обустройстве контрольно-пропускных пунктов въезда на временно оккупированные территории в Донецкой и Луганской областях, территории АР Крым и города Севастополя и выезда из них. 

Соответствующее решение правительство приняло на заседании в понедельник, сообщает Укринформ.

Актуальность принятия такого решения, по словам вице-премьер-министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексея Резникова, обусловлена ​​необходимостью создания надлежащих условий для граждан, пересекающих линию разграничения.

 «С самого начала создания всех КПВВ, с начала 2014 года, с начала агрессии РФ, по сути каждый КПВВ жил отдельной жизнью, и возникла проблема их технического обустройства, создания надлежащих условий для людей, которые пересекают линию соприкосновения и административную границу. Поэтому это положение определяет основные требования к обустройству КПВВ. В первую очередь - это как раз определение режимной зоны, зоны сервисного обслуживания и т.д.», - пояснил Резников.

По его словам, режимную и сервисную зоны КПВВ будут обустраивать временными модульными сооружениями с соответствующей защитой от стрелкового оружия. «Важно, что КПВВ будут объектами оборонного назначения, и также снимается вопрос отсутствия единого хозяина, что имело негативное влияние на качество их содержания», - отметил вицепремьер.

В однодневный срок проект документа будет доработан с технико-юридическими правками.

Ранее сообщалось, что КПВВ подчинялись различным органам государственной власти, что затрудняло вопрос их финансирования и обустройства.
ForUm

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