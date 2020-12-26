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В Новоград-Волынском районе правоохранители догнали и принудительно остановили микроавтобус Nissan, в котором находилось 27 мешков с янтарем, сообщает отдел коммуникации полиции Житомирской области.

«Около 20:00 на 255 км автодороги Киев-Чоп, вблизи с. Повчино Новоград-Волынского района, патрульные принудительно остановили автомобиль Nissan. Двигаясь по территории Ровенской области, водитель нарушил несколько правил дорожного движения и не остановился по требованию полицейских, поэтому они решили его догнать и проверить. Как оказалось, водитель избегал общения с полицейскими из-за груза, находившегося в микроавтобусе», - говорится в сообщении.

При осмотре автомобиля выяснилось, что водитель перевозил 27 мешков с камнями, внешне похожими на янтарь-сырец. Однако, чтобы избежать административной и уголовной ответственности, водитель, 51-летний житель Черновицкой области, предложил полицейским 1000 евро.

Обнаруженные камни были изъяты и переданы на хранение в ГУНП в Житомирской области, назначено экспертное исследование.

Досудебное расследование проводится по статье "незаконная добыча, сбыт, приобретение, передача, пересылка, перевозка, переработка янтаря" Уголовного кодекса Украины. Также полиция задокументировала обстоятельства предложения неправомерной выгоды патрульным.

Напомним, ранее была задержана рекордная партия янтаря, которую пытались вывезти в Китай.
ForUm

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