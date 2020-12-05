В Международном аэропорту «Борисполь» обнаружили 285 кг янтаря, который под видом личных вещей гражданин пытался вывезти в Китай. Багаж без сопровождения был размещен на 13 местах, это едва ли не самая партия янтаря, которую пытались вывезти из Украины, передает пресс-служба Киевской таможни Гостаможслужбы.

«Масштабное задержания 285 кг янтаря произошло вчера вечером в зоне таможенного контроля аэропорта «Борисполь»... Грузовое отправление в статусе несопровождаемого багажа в количестве 13 мест отправлялось физическим лицом авиационным транспортом из Украины через аэропорт «Борисполь» в Китай», - говорится в сообщении.

Отмечается, что в таможенном отношении свое отправление гражданин задекларировал как вещи. Однако при таможенном досмотре в каждом пакете обнаружен необработанный янтарь разного размера и оттенков.

«Общий его вес - 285 кг. Сейчас Национальной полицией янтарь изъят в рамках уголовного производства. Это едва ли не самая крупная партия задержанного янтаря, который пытались незаконно вывезти из Украины за всю историю Киевской таможни Гостаможслужбы, в частности таможенного поста «Борисполь», - добавили в сообщении.

Напомним, инспектор таможни помогал переместить груз янтаря в Молдову.