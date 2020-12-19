также в разделеПроисшествия
Взрыв разрушил стену дома в центре Львова 18
Сутки в ООС: 7 обстрелов, ранен 1 военный 7
СМИ: Боевики вернули украинского военного задушенным 19
Во Львове подожгли автомобиль детектива НАБУ 10
Полицейским, сделавшим человека инвалидом, грозит до 10 лет тюрьмы 14
В «пьяных» ДТП с начала года погибли 97 человек 12
Кернес умер 98
Боевики трижды открывали огонь на Донбассе, потерь нет 9
В Украине – 12 047 новых случаев COVID-19 за сутки 138
В Днипре жертвами пожара в частном дома стали 3 человека 11
Сутки в ООС: боевики 11 раз нарушили перемирие 10
Вчера оккупанты 4 раза обстреляли украинские позиции на Донбассе 17
Не желавший ехать в больницу мужчина 3 часа отстреливался от полиции 22
Пятнадцатилетняя львовянка погибла из-за попытки сделать селфи 27
В Одесской области в ДТП пострадали 7 человек 11
Вчера оккупанты 9 раз нарушили перемирие 11
Под Харьковом тушили масштабный пожар на ТЭС 30
На Львовщине подожгли участковый пункт полиции: подозреваемый задержан 11

За прошедшие сутки, 18 декабря, боевики на Донбассе пять раз нарушили режим прекращения огня. Среди украинских военных никто не пострадал.

Об этом информирует штаб операции Объединенных сил.

Российские наемники открыли огонь из минометов 120-го калибра возле Водяного на Приазовье. Отмечается, что на этом направлении боевики второй раз за несколько недель дистанционно минировали украинские позиции. Так, оккупанты забросили 12 запрещенных мин ПОМ-2, использовав ПКМ-1.

Оккупанты трижды нарушили режим прекращения огня возле Авдеевки. Сначала они применили ручной противотанковый и подствольный гранатометы, а впоследствии — стрелковое оружие.

«Выстрелы оккупантов были неприцельными и не несли угрозы жизни нашим воинам, поэтому огонь в ответ они не открывали», — говорится в сообщении штаба.

Среди украинских военных боевых потерь и ранений нет.

С начала текущих суток, 19 декабря, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано. По всей линии разграничения наблюдается тишина.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

8
Теги