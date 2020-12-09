Потребительская инфляция в Украине в ноябре 2020 года в годовом выражении - по сравнению с ноябрем 2019 года - составила 3,8%, ускорившись с 2,6% в октябре.

Как сообщает УНИАН со ссылкой на данные Государственной службы статистики Украины, по сравнению с предыдущим месяцем, потребительские цены в ноябре выросли на 1,3%, а с начала года – на 4,1%.

На потребительском рынке в ноябре цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 1,4%. Больше всего (на 9,4-6,3%) подорожали овощи, сахар, яйца и подсолнечное масло. На 2,5-1,1% выросли цены на продукты переработки зерновых, сало, хлеб, молоко и молочные продукты, масло. В то же время, на 5,1% подешевели фрукты, на 1,1% - свинина.

Цены на алкогольные напитки и табачные изделия повысились на 0,8%, что связано с подорожанием табачных изделий на 1,7%.

Одежда и обувь подешевели на 2,5%, в том числе обувь - на 2,8%, одежда - на 2,3%.

Рост цен (тарифов) на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива на 8% произошел в основном за счет повышения цен на природный газ на 26,7%, а также тарифов на отопление - на 8,6%.

Цены на транспорт выросли на 0,9%, в первую очередь за счет подорожания топлива и масел - на 3,1%, а также автомобилей - на 0,7%.