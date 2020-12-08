Матчи пятого тура группового этапа Лиги чемпионов определили 9 из 16 команд, которые сыграют в 2021 году в 1/8 финала турнира. Интриг в заключительном туре немало, но все они меркнут по сравнению с турнирным положением в квартете B, где каждый из клубов сохраняет шансы на выход в следующий раунд.

У донецкого «Шахтера» есть шансы возглавить группу, занять второе место или опуститься на последнюю строчку. Если хотите поддержать любимую команду, то можно забрать бонусы БК на первый депозит . Матчи 6-го тура группы В пройдут 9 декабря. В 23:00 по московскому времени стартуют игры «Интер» - «Шахтер» и «Реал» - «Боруссия» Дортмунд. О раскладах и устраивающих «Шахтер» результатах ниже.

«Шахтер» лидер группы

Перед заключительным туром группового этапа Лиги чемпионов «Шахтер» занимает 2-е место с 7-ю набранными очками, столько же у «Реала», но «сливочные» дважды уступили «горнякам». На последнем месте идет «Интер» с 5 очками, а возглавляет турнирную таблицу «Боруссия» Менхенгладбах.

Для выхода на первое место в группе «Шахтер» устроит только победа в игре с «Интером». Второе условие для лидирующей позиции в квартете — потеря очков «Боруссией» в матче с «Реалом». Команду Луиша Каштру устроит даже победа «Реала», так как при равенстве очков «Шахтер» будет выше по личным встречам.

Выход в плей-офф Лиги чемпионов

Попасть в число 16-ти лучших можно и со второго места. Для этого нельзя проигрывать матч в Милане, так как поражение откинет «Шахтер» как минимум на третье место в квартете.

Остаться на втором месте позволит ничья в матче с «Интером» и ничья или победа «Боруссии» в игре с «Реалом». Если «Шахтер одержит победу, а в параллельной игре «Реал» проиграет, то донецкий клуб останется на втором месте.

Выход в плей-офф Лиги Европы

При двух раскладах в последний игровой день «Шахтер» опустится на третье место в группе, причем один из них включает поражение «горняков». Проиграв матч в «Милане» останется надеяться только на победу менхенгладбахской «Боруссии» в матче с «Реалом». В случае ничейного исхода в игре с «Интером» донецкий клуб гарантирует как минимум третье место в квартете. Для этого «Реал» должен обыграть «Боруссию», любой другой исход матча оставит команду Луиша Каштру на втором месте.

Вылет из турнира

Групповой турнир Лиги чемпионов может завершиться плачевно для «Шахтера» и по итогам шестого игрового дня клуб может рухнуть с 2 на 4 место. Такой сценарий возможен только в случае поражения в Милане в матче с «Интером», а в параллельной игре «Реал» должен обыграть «Боруссию». В этой ситуации в плей-офф Лиги чемпионов выйдут «Реал» и «Интер», «Боруссия» финиширует третьей и отправится в плей-офф Лиги Европы, а «Шахтер» займет последнее место в группе.