Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба не знает, когда власти смогут перейти к так называемому плану «Б» по мирному урегулированию ситуации на Донбассе. Об этом он заявил в интервью РБК-Украина.
«Отвечу максимально корректно: я не знаю, когда наступит этот момент», - ответил Кулеба на вопрос о том, когда Украина достанет из ящика план «Б».
Он также отметил, что это зависит от успехов по нынешнему треку, в рамках которого Украина добивается вывода российских войск и поэтапной реинтеграции территорий.
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