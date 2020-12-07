Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба не знает, когда власти смогут перейти к так называемому плану «Б» по мирному урегулированию ситуации на Донбассе. Об этом он заявил в интервью РБК-Украина.

«Отвечу максимально корректно: я не знаю, когда наступит этот момент», - ответил Кулеба на вопрос о том, когда Украина достанет из ящика план «Б».

Он также отметил, что это зависит от успехов по нынешнему треку, в рамках которого Украина добивается вывода российских войск и поэтапной реинтеграции территорий.