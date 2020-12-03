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Следователи ГБР расследуют обстоятельства смертельного ДТП с участием начальника государственного пожарно-спасательного поста ГУ ГосЧС Украины в Хмельницкой области.

Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе  бюро.

По предварительной информации, 2 декабря 2020 чиновник ГосЧС около 17:00 совершил дорожно-транспортное происшествие в поселке Белогорье Хмельницкой области.

Так, находясь за рулем собственного автомобиля «Fiat», он не справился с управлением и наехал на 54-летнего пешехода, который шел по обочине неосвещенного участка дороги. В результате ДТП мужчина скончался на месте происшествия.

Установлено, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения – Драгер показал 2,18 промилле. Должностное лицо было задержано в порядке ст. 208 УПК Украины. Сейчас продолжаются первоочередные следственные действия. Предварительная квалификация правонарушения: нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее смерть потерпевшего (ч. 2 ст. 286 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет или без такового. Процессуальное руководство досудебным расследованием в уголовном производстве осуществляет Хмельницкая областная прокуратура.
ForUm

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