В подконтрольном России Верховном суде Крыма завершилось судебное следствие по делу против владельца крымскотатарского телеканала ATR Ленура Ислямова и состоялись прения сторон, сообщил его адвокат Николай Полозов в Facebook.

Он пояснил, что в силу положений ст. 12 УК РФ и ст. 247 УПК РФ, при производстве по уголовному делу требуется установить, привлекался ли Ислямов к уголовной ответственности по инкриминируемым в настоящем уголовном деле деяниям и выносился или не выносился ли в отношении Ислямова приговор украинским судом.

«Органом предварительного расследования это сделано не было, а в ходе судебного следствия данные обстоятельства не устанавливались. Вместе с тем, без выяснения данных обстоятельств законный и обоснованный приговор вынесен быть не может. Суд отказался удовлетворить данное ходатайство», - сообщил Полозов.

Также суд отказался приобщить в качестве доказательства доклад Управления Верховного комиссара ООН по правам человека за 2015-2016 годы, в котором отражены обстоятельства подрыва опор, однако причастность Ислямова не подтверждается, после чего перешел к стадии прений.

Гособвинитель прокурор Роман Лобов по сути зачитал обвинительное заключение и по итогам своего выступления в прениях запросил:

По обвинению в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 281 УК РФ (организация диверсии с причинением значительного имущественного ущерба) - 15 лет лишения свободы.

По обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 208 УК РФ (организация вооруженного формирования, не предусмотренного федеральным законом) - 12 лет лишения свободы с ограничением свободы - 1 год;

По обвинению в шести эпизодах преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 280.1 (публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности РФ с использованием СМИ и интернета) - 1 год лишения свободы с 1 годом запрета деятельности в области СМИ по каждому эпизоду.

А всего к 19 годам лишения свободы с ограничением свободы 1 год и запретом занятия деятельностью в области СМИ на 2 года. Отбывание наказания, по мнению прокурора, должно производиться в колонии строгого режима.

Сторона защиты указала в прениях на недоказанность обвинения ни в осуществлении диверсии, ни в создании батальона, ни в публичных призывах. Также внимание суда было обращено на фальсификацию доказательств следствием, в связи с чем суду было предложено вернуться к стадии судебного следствия и запросить из Алуштинского городского суда приговор в отношении свидетеля Ильясова, который, согласно его показаний, якобы ездил в батальон, в то время как на самом деле за полгода до событий был арестован по подозрению в краже, сидел в СИЗО, о чем следователь ФСБ Голышев заведомо знал.

Также сторона защиты указала на существенные нарушения, допущенные в ходе предварительного следствия и суда, указала, что преследование Ислямова является сугубо политически мотивированным, со ссылкой на международные правовые акты указала на факт оккупации Крыма и негативные последствия оккупации, а также на зафиксированные в резолюциях ГА ООН факты дискриминации крымских татар по национальному признаку, продиктованные политическими мотивами российских властей.

Защита заявила о необходимости вынесения оправдательного приговора и отказе в удовлетворении заявленных гражданских исков, общая цена которых превышает миллиард рублей.

После завершения прений и реплик сторон суд удалился в совещательную комнату для постановления приговора.

Приговор по делу против Ислямова будет оглашен 10 декабря в 10:00.