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Сегодня – 7-я годовщина силового разгона бойцами «Беркута» участников Евромайдана, большинство из которых были студентами.

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