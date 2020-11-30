Украина находится на 29-м месте в Европе по уровню смертности от коронавируса.
По состоянию на 30 ноября в стране зафиксировано 9946 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.
Сегодня – 7-я годовщина силового разгона бойцами «Беркута» участников Евромайдана, большинство из которых были студентами.
Контрразведчики и следователи Службы безопасности Украины с задействованием ЦСО «А» задержали жителя Донецкой области при попытке подрыва подстанции распределения электроэнергии в районе проведения операции Объединенных сил в Донецкой области.
В Бердянске Запорожской области группа подростков подожгла своего ровесника, чтобы записать «уникальное» видео для социальных сетей.
Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что парламент продолжит работать в случае введения локдауна.
Министр здравоохранения Максим Степанов анонсировал проверки без предупреждения, которые регулярно будут проводить в регионах для понимания реального положения дел на местах.
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