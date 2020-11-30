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Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков уверяет, парламент продолжит работать в случае введения локдауна. Об этом он сказал на брифинге, передает УНИАН.

«В отличие от кого бы то ни было Верховная Рада ни на карантин, ни на локдаун точно не пойдет», - сказал Разумков.

По его словам, могут быть изменения в графике работы парламента, в частности, проводиться меньше пленарных заседаний, и они могут будут сокращены, а также депутаты будут работать в онлайн-режиме в комитетах, но «Верховная Рада будет продолжать выполнять свои функции, предусмотренные Конституцией Украины».

Как известно, согласно календарному плану, в декабре ВР будет работать в пленарном режиме на текущей недели и с 15 по 18 декабря.

Говоря о возможности введения локдауна в ближайшее время, Разумков отметил, что необходимо быть готовым к этому. При этом он напомнил, что решение о локдауне принимает правительство, но парламент выдвинул жесткое условие, что Кабмин, по крайней мере, за неделю должен предупредить о таком решении.

«Вариант локдауна, к сожалению, отменять не можем, и вероятность его также есть», - добавил спикер.

Он напомнил, что на вероятность введения локдауна влияют показатели заболеваемости, заполнение больными больниц, а также эффективность карантина выходного дня.

«Если я вам сейчас скажу, что нет - мы не введем локдаун, то это безответственно», - отметил Разумков.

По его словам, все будет зависеть от ситуации, но к локдауну надо быть готовым.

Спикер напомнил, что в парламенте есть ряд законопроектов, касающихся поддержки бизнеса в случае введения локдауна, в том числе три президентских законопроекта, отметив, что на текущей неделе один из законопроектов, касающийся мер при возможном введении локдауна, должен быть принят.

Напомним, Кабинет Министров готовится к возможному введению жесткого карантина во время зимних праздников.

Министр внутренних дел Арсен Аваков считает, что целесообразно вводить локдаун для противодействия коронавирусу COVID-19 продолжительностью три-четыре недели. 
ForUm

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