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Украина находится на 29-м месте в Европе по уровню смертности от коронавируса.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге.

«Украина находится на 29-м месте в Европе по уровню смертности от COVID-19, который составляет 280 человек на 1 млн населения. В Польше этот показатель – 450 человек, во Франции – 801 человек, в Великобритании –  856 человек на 1 млн населения», - сказал он.

По словам Степанова, такие цифры в Украине – это «исключительно заслуга медиков».

Напомним, в Украине по состоянию на 30 ноября зафиксировано 9946 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. За все время пандемии в Украине заболели – 732 625 человек, выздоровели - 345 149 человек, летальных исходов – 12 327.
ForUm

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