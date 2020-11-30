Министр здравоохранения Максим Степанов анонсировал проверки без предупреждения, которые регулярно будут проводить в регионах для понимания реального положения дел на местах. Об этом он заявил на ежедневном брифинге, передает УНИАН.

«Для того, чтобы больше осознавать и понимать, в том числе, более совершенно реальное состояние, что у нас происходит в больницах, вчера я вместе со своими заместителями, с Виктором Ляшко, с Ириной Микичак сделали проверки посещения больниц без предупреждения, чтобы пообщаться и воочию увидеть», - сказал Степанов.

Он добавил, что это были больницы Житомирской, Черкасской и Киевской областей.

«Сегодня мы сведем в единую справку, обязательно сообщим. Могу сказать только предварительно, что ситуация отличается в зависимости от владельца больниц, от руководителя. Где-то - достаточно хорошие условия, где нет проблем ни у пациентов... Не исключаю, что будем, в свою очередь, обращаться по некоторым руководителям учреждений к владельцам об увольнении. Я, со своей стороны, предварительно могу сказать, что если бы все больницы подчинялись Минздраву и у нас были бы полномочия уволить, то некоторых руководителей я бы, пожалуй, уволил уже сегодня утром», - заявил министр.

«Такие не запланированы визиты без предупреждения мы будем осуществлять на постоянной основе», - подчеркнул Степанов.

Навпомним, 27 ноября в Жовковской ЦРБ на Львовщине отсутствовало электроснабжение с 17:50 до 19:10. В это время в реанимационном отделении умерли двое местных жителей в возрасте 61 и 66 лет, которые были подключены к аппаратам ИВЛ. Предварительная причина смерти - дыхательная недостаточность.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 367 (служебная халатность) и ч. 2 ст. 119 (убийство по неосторожности) УК Украины.