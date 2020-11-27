Программа развития ООН (ПРООН) поддерживает идею создания свободной экономической зоны на востоке Украины, поскольку новые рабочие места будут способствовать сокращению бедности, быстрому и устойчивому экономическому развитию, большей устойчивости и процветанию, отметила постоянный представитель ПРООН в Украине Дафина Герчева.

«Мы приветствуем правительственные инициативы по реинтеграции: оживление местных экономик оказалось важным фактором для восстановления экономики и социальной структуры в странах, пораженных конфликтом по всему миру. Конфликт нанес сильный удар по Донецкой и Луганской областях, что привело к неутешительным экономическим перспективам, потере работы, бедности и социальной изоляции. ПРООН готово и в дальнейшем способствовать развитию местной экономики, укреплять социальную сплоченность и поддерживать усилия по восстановлению мира», - сказала она в интервью агентству Интерфакс-Украина.

Герчева отметила, что создание свободных экономических зон уже успешно применялось как инструмент для активизации и укрепления экономик, идея этого подхода заключается в привлечении инвесторов и создании рабочих мест. «Новые рабочие места будут способствовать сокращению бедности, быстрому и устойчивому экономическому развитию, большей устойчивости и процветанию. В конце концов, создание такой зоны может стимулировать структурную трансформацию, которая так нужна для того, чтобы продвинуться вверх по цепочке создания стоимости. Существует немало сфер, где не хватает инвестиций», - рассказала Герчева.

Постоянный представитель ПРООН в Украине подчеркнула, что эта инициатива могла бы решить такую проблему и предложить новые возможности для местных предпринимателей, местных громад, а также для поставщиков социальных услуг, которые на сегодня страдают от устаревшей инфраструктуры и нехватки финансовых ресурсов, чтобы охватить всех в этих регионах и удовлетворить их потребности.

В то же время Герчева отметила, что воплощение инициативы является «вполне реальным», но для этого необходимы определенные предпосылки, в частности, необходимо обеспечить полную прозрачность и подотчетность, когда речь идет о привлечении и выделении прямых иностранных или отечественных инвестиций. «Государственные органы должны иметь возможность эффективно работать на местах, обеспечивая верховенство права, защищая права человека, обеспечивая доступ к правосудию и информации, и реагируя на потребности местных общин», - пояснила она.

Также Герчева указала на необходимость восстановления связей с населением неподконтрольных правительству Украины территорий.

«Я оставлю политический аспект урегулирования конфликтов другим, но для меня самое важное - и к чему ежедневно стремится ПРООН - это реагировать на последствия конфликта: восстанавливать социальную структуру, восстанавливать лучше и экологичнее, восстанавливать, ремонтировать и примирять. Это также касается инфраструктуры, рабочих мест и экономики, отношений между людьми. Все это требует единения и сотрудничества. Поэтому мы считаем, что необходимо восстанавливать мосты и восстанавливать связи между людьми», - заявила она.

Герчева отметила, что долгосрочное решение по восстановлению мира возможно лишь при условии, что будет обеспечено коммуникацию между правительством и гражданами, люди будут поддерживать связи между собой, а системы будут связаны между собой. «Я имею в виду водоснабжение, защиту окружающей среды, здравоохранение, социальную защиту и тому подобное. Я убеждена, что действительно очень важно начать выстраивать мосты и думать о том, как мы можем объединить людей, чтобы мы могли как можно быстрее их примирить и разрешить конфликт», - подчеркнула постоянный представитель ПРООН в Украине.