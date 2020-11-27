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За прошедшие сутки, 26 ноября, вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники два раза нарушили договоренности, достигнутые в рамках Трехсторонней контактной группы 22 июля, сообщил пресс-центр ООС.

Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» режим прекращения огня враг нарушил вблизи Марьинки.

На этом участке противник вел огонь из крупнокалиберного пулемета. Недалеко от населенного пункта Старогнатовка враг применил станковый противотанковый гранатомет.

Вражеские выстрелы не представляли угрозы для жизни и здоровья наших защитников, поэтому огонь они не открывали.

Боевых потерь и ранений среди украинских воинов не было.

С начала текущих суток, 27 ноября, российско-оккупационные войска и их наемники один раз открыли неприцельный огонь из подствольного гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия в пригороде Авдеевки. На других направлениях вдоль линии разграничения нарушений достигнутых мирных договоренностей не зафиксировано.

Боевых потерь и ранений среди военнослужащих Объединенных сил нет.
ForUm

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