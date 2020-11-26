Бандажи используются в целях предотвращения травм при занятиях спортом. Спортивные модели голеностопных фиксаторов отличаются усовершенствованной системой фиксации. Спортивные бандажи для голеностопа вы также можете купить в магазинах профессиональных ортопедических изделий Медтехника Ортосалон или заказать бандаж на голеностоп в интернет-магазине ortosalon.ua . Операторы горячей линии окажут вам квалифицированную помощь и помогут в правильном подборе изделия, которое вам необходимо.

Как выбрать бандаж на голеностоп правильно?

Чтобы изделие принесло вам максимальную пользу и оказалось эффективным в устранении вашей проблемы – необходимо очень внимательно отнестись к его выбору. Лучше всего этот вопрос согласовать с вашим лечащим врачом или квалифицированными специалистами сети магазинов Медтехника Ортосалон. В наших ортосалонах работают обученные специалисты, которые знают всё об ортопедических изделиях.

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Так как же все-таки выбрать бандаж на голеностоп самостоятельно? При подборе ортопедических изделий обращайте внимание на следующие пункты:

Размер. Пожалуй, самый важный критерий. Размер необходимо подбирать чётко согласно размерной сетке, предоставленной производителем. В таблице размеров всегда указаны объёмы, которые необходимо измерить, и их соответствие определённому размеру линии ортопедических бандажей. Стоит отметить, что не всегда одни и те же объёмы одной модели идентичны размеру другой модели, поэтому если, к примеру, размер вашего предыдущего бандажа был «L» – не факт, что изделие другой фирмы или другой модели с такими же объёмами будет соответствовать размеру «L». Обращайте внимание на этот аспект;

Назначение. Бандажи различаются по многим факторам, но самый главный среди них – это степень жёсткости. Эластичные бандажи оказывают лёгкую поддержку, средняя степень сжатия хорошо стабилизирует голеностоп, а ортезы служат для ограничения нежелательной двигательной активности сочленения (при реабилитациях). Самый главный момент – понять, какая степень компрессионного воздействия вам необходима;

Способ фиксации на теле. Бандажи могут по-разному фиксироваться на ноге: с помощью липучек, застёжек, ремешков или даже шнуровки. Важно выбрать для себя оптимальный вариант, чтобы снятие и надевание бандажа не вызывало у вас трудностей;

Материалы. При выборе бандажа немаловажно обращать внимание на состав материалов, из которых было изготовлено изделие. Также бандажи имеют свойство оказывать различные эффекты (в зависимости от модели) – согревание, охлаждение, массажное воздействие и так далее;

Большой выбор изделий вы найдёте в магазинах Медтехника Ортосалон. Только в нашей сети вы сможете купить ортопедический бандаж на голеностоп по доступной стоимости и лучшему соотношению цены и качества. В нашем ассортименте есть всё: детские бандажи, спортивные фиксаторы, ортезы, корсеты, корректоры осанки, шины и множество другой полезной ортопедической продукции.

Где купить бандаж на голеносто в Украине?

Сегодня вы можете встретить большой выбор разных ортопедических устройств, которые продают практически повсюду: в аптеках, в неспециализированных точках продаж, на рынках. Безусловно, вы можете найти там бандажи, но сразу хотим вас предупредить, что медтехника, приобретённая в неспециализированном магазине без наличия специальных сертификационных документов – может быть некачественной и неэффективной. Не удивляйтесь, если после курса терапии вы не ощутили никакого результата. Такие изделия, как правило, являются продуктами дешёвого сегмента товаров и производятся малоизвестными непонятными компаниями. Так как же обезопасить себя от подделки?