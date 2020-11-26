Голеностопный бандаж может существенно помочь человеку, который получил травму данного сустава. Бандажи на голеностоп оказывают фиксацию, поддержку повреждённой конечности, защищают голеностоп от напряжений, ненужной двигательной активности и, таким образом, способствуют скорейшей реабилитации пациента. Большой выбор бандажей представлен на сайте интернет-магазина ортопедической продукции ortosalon.ua, а более подробно ознакомиться с каталогом вы можете по ссылке.
Назначения голеностопного бандажа
- Хронические и острые заболевания суставов и других отделов опорно-двигательной системы;
- Воспаления голеностопа;
- Отеки, возникшие вследствие травмы или патологии;
- Постоперационная реабилитация;
- Посттравматическое восстановление;
- Болезненность в голеностопном сочленении различной этиологии.
Бандажи используются в целях предотвращения травм при занятиях спортом. Спортивные модели голеностопных фиксаторов отличаются усовершенствованной системой фиксации. Спортивные бандажи для голеностопа вы также можете купить в магазинах профессиональных ортопедических изделий Медтехника Ортосалон или заказать бандаж на голеностоп в интернет-магазине ortosalon.ua. Операторы горячей линии окажут вам квалифицированную помощь и помогут в правильном подборе изделия, которое вам необходимо.
Как выбрать бандаж на голеностоп правильно?
Чтобы изделие принесло вам максимальную пользу и оказалось эффективным в устранении вашей проблемы – необходимо очень внимательно отнестись к его выбору. Лучше всего этот вопрос согласовать с вашим лечащим врачом или квалифицированными специалистами сети магазинов Медтехника Ортосалон. В наших ортосалонах работают обученные специалисты, которые знают всё об ортопедических изделиях.
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Так как же все-таки выбрать бандаж на голеностоп самостоятельно? При подборе ортопедических изделий обращайте внимание на следующие пункты:
- Размер. Пожалуй, самый важный критерий. Размер необходимо подбирать чётко согласно размерной сетке, предоставленной производителем. В таблице размеров всегда указаны объёмы, которые необходимо измерить, и их соответствие определённому размеру линии ортопедических бандажей. Стоит отметить, что не всегда одни и те же объёмы одной модели идентичны размеру другой модели, поэтому если, к примеру, размер вашего предыдущего бандажа был «L» – не факт, что изделие другой фирмы или другой модели с такими же объёмами будет соответствовать размеру «L». Обращайте внимание на этот аспект;
- Назначение. Бандажи различаются по многим факторам, но самый главный среди них – это степень жёсткости. Эластичные бандажи оказывают лёгкую поддержку, средняя степень сжатия хорошо стабилизирует голеностоп, а ортезы служат для ограничения нежелательной двигательной активности сочленения (при реабилитациях). Самый главный момент – понять, какая степень компрессионного воздействия вам необходима;
- Способ фиксации на теле. Бандажи могут по-разному фиксироваться на ноге: с помощью липучек, застёжек, ремешков или даже шнуровки. Важно выбрать для себя оптимальный вариант, чтобы снятие и надевание бандажа не вызывало у вас трудностей;
- Материалы. При выборе бандажа немаловажно обращать внимание на состав материалов, из которых было изготовлено изделие. Также бандажи имеют свойство оказывать различные эффекты (в зависимости от модели) – согревание, охлаждение, массажное воздействие и так далее;
Большой выбор изделий вы найдёте в магазинах Медтехника Ортосалон. Только в нашей сети вы сможете купить ортопедический бандаж на голеностоп по доступной стоимости и лучшему соотношению цены и качества. В нашем ассортименте есть всё: детские бандажи, спортивные фиксаторы, ортезы, корсеты, корректоры осанки, шины и множество другой полезной ортопедической продукции.
Где купить бандаж на голеносто в Украине?
Сегодня вы можете встретить большой выбор разных ортопедических устройств, которые продают практически повсюду: в аптеках, в неспециализированных точках продаж, на рынках. Безусловно, вы можете найти там бандажи, но сразу хотим вас предупредить, что медтехника, приобретённая в неспециализированном магазине без наличия специальных сертификационных документов – может быть некачественной и неэффективной. Не удивляйтесь, если после курса терапии вы не ощутили никакого результата. Такие изделия, как правило, являются продуктами дешёвого сегмента товаров и производятся малоизвестными непонятными компаниями. Так как же обезопасить себя от подделки?
Прежде всего, медицинский фиксатор на голеностоп лучше всего покупать в профессиональном профильном магазине, который специализируется на медицинских товарах. Там вам предоставят качественный сервис и сертифицированную продукцию. Медтехника Ортосалон является крупнейшей сетью медицинских изделий в Украине. Уже много лет мы сотрудничаем с ведущими компаниями мира и напрямую работаем со многими поставщиками. Наша компания – единственный в Украине официальный дистрибутор известной турецкой марки бандажей Аурафикс, а также бандажно-ортопедических изделий французского бренда Тюан (Thuasne). Мы готовы обеспечить наших клиентов качественными и доступными товарами, а также квалифицированной консультацией.
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