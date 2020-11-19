Великобритания запретит продажу новых автомобилей с бензиновыми или дизельными двигателями с 2030 года.

Об этом заявил премьер-министр Борис Джонсон, передает Украинская правда со ссылкой на Reuters.

Джонсон объявил о соответствующем решении в рамках инициативы достичь нулевого уровня выбросов углекислого газа к 2050 году, о которой недавно было заявлено на саммите G7.

По его словам, на эту инициативу будет выделено из бюджета 12 млн фунтов стерлингов (450 млн гривен) и почти в три раза больше денег согласился предоставить частный сектор.

Такое решение позволит поддержать экосектор экономики и будет способствовать работе более 250 тыс. специалистов в «зеленой» отрасли.