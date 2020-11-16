Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков предложил создать рабочую группу для урегулирования конституционного кризиса. Об этом он заявил во время онлай-включения на согласительном совете депутатских фракций и групп, сообщили ForUm’у в пресс-службе ВР.

По его словам, на этой пленарной неделе Верховная Рада должна объединиться и продемонстрировать консолидированную позицию.

Председатель Верховной Рады отметил, что парламент быстро и консолидировано отреагировал на ситуацию, связанную с конституционным кризисом. «Я уверен, что необходимо перейти ко второму этапу - создать рабочую группу, которая уже начала нарабатывать те законодательные инициативы, которые планировались. Мы не можем «занимать позицию страуса» и делать вид, что эта проблема решится без нас», - отметил Разумков и призвал не тормозить процесс.

По его словам, парламент продолжит эффективно выполнять свою работу и нарабатывать законодательную инициативу, которая помогла урегулировать ситуацию и выйти из этого кризиса. «Законопроект 4304 был разработан и поддержан почти всеми политическими силами и фракциями. Я уверен, что и сегодня этот законопроект остается актуальным», – отметил спикер.

«Мы должны продемонстрировать, что мы умеем, можем и знаем как достигать результата», - отметил председатель Верховной Рады и выразил надежду, что парламент поддержит важные решения.

Напомним, 27 октября Конституционный суд Украины принял решение по конституционному представлению депутатов о соответствии Основному закону ряда положений антикоррупционного законодательства и признал неконституционными отдельные его положения.

На закрытом заседании КС проголосовал за отмену ст.366-1 Уголовного кодекса, предусматривающей ответственность за недостоверное декларирование. Также КСУ признал неконституционной проверку электронных деклараций и отменил право Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции проверять декларации и выявлять конфликт интересов.

В КСУ решили, что установление уголовной ответственности за декларирование заведомо недостоверных сведений является «чрезмерным наказанием».

29 октября Кабинет Министров принял распоряжение, которое позволит разблокировать деятельность Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.

Президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект, которым предлагает прекратить полномочия судей Конституционного суда, признать его решение о декларировании «ничтожным» и без правовых последствий и отменить соответствующие изменения в ЗУ «О предотвращении коррупции».

Зеленский призвал фракцию «Слуги народа» в Верховной Раде поддержать досрочное прекращение полномочий действующего состава КС.

3 ноября антикоррупционный комитет парламента поддержал законопроект спикера Дмитрия Разумкова по возобновлению электронного декларирования в первоначальном виде.