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По состоянию на 10:00 сотрудники Госпогранслужбы Украины оформили:

  • в КПВВ «Станица Луганская» на вход с временно оккупированной территории Украины - 131 человека, на выход - 66 человек;
  • в КПВВ «Новотроицкое» - на выезд на оккупированные территории оформлено 5 граждан и 5 транспортных средств.
  • А в КПВВ «Золотое» и КПВВ «Счастье» - по 1 человеку, которые отбыли в направлении временно оккупированной территории, были возвращены представителями оккупационной власти.

В КПВВ «Гнутово», «Марьинка» и «Майорское» граждане для пересечения линии разграничения нес прибывали.

Напомним, с 08:00 10 ноября возобновлена ​​работа всех КПВВ на линии разграничения, которые работают ежедневно с 8 до 16 часов, однако российская сторона блокирует их работу и возвращает граждан на контролируемую Украиной сторону линии разграничения.
ForUm

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