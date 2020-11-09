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Потребительская инфляция в Украине в октябре 2020 года в годовом выражении - по сравнению с октябрем 2019 года - составила 2,4%, ускорившись с 2,3% в сентябре.

Как сообщает УНИАН со ссылкой на данные  Государственной службы статистики Украины, по сравнению с предыдущим месяцем потребительские цены в октябре выросли на 1%, а с начала года – на 2,7%.

В сентябре 2020 года инфляция в годовом измерении (до сентября 2019 года) снизилась до 2,3% с 2,5% в августе, вернувшись на уровень марта.

При этом в сентябре 2020 года потребительские цены по сравнению с августом этого же года выросли на 0,5%.

В то же время базовая инфляция в сентябре 2020 года составила 1,1% после 0,1% в августе и дефляции 0,1% в июле. А в годовом измерении базовая инфляция снизилась с 3,2% до 3,1%.

На потребительском рынке в октябре цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 1,1%. Больше всего (на 22,9% и 22,7%) подорожали сахар и яйца. На 7,3-0,8% выросли цены на подсолнечное масло, сало, хлеб, молоко и молочные продукты, макаронные изделия, мясо и мясопродукты. В то же время на 6,2% подешевели фрукты, на 1,5-0,3% - рис, овощи, рыба и продукты из рыбы.

Цены на алкогольные напитки и табачные изделия повысились на 0,9%, что связано с подорожанием табачных изделий на 1,8%.

Рост цен (тарифов) на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива на 4,4% произошел в основном за счет повышения цен на природный газ на 18,2%, а также тарифов на отопление - на 3,5%.

Отмечается, что цены на транспорт выросли на 0,2%, в первую очередь, за счет подорожания автомобилей на 1,4%, топлива и масел - на 0,8%. Вместе с тем на 5,0% подешевел проезд в железнодорожном пассажирском транспорте.

Госстат напомнил, что данные приводятся без учета оккупированного Крыма и Севастополя, а также оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях.
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