Утром в субботу, 7 ноября, активисты Автомайдана и Центра противодействия коррупции устроили автопробег к имению председателя Конституционного суда Александра Тупицкого в Василькове под Киевом.

Как сообщает Суспільне, в автопробеге Тупицкий — вали в Ростов! приняли участие около 30 автомобилей. Одна из машин приехала с виселицей на грузовой платформе.

Участники акции протеста намерены вручить Тупицкому билет в российский Ростов и предложить подвезти его до границы с РФ.

Активисты возмущены бездействием парламента и президента, которые до сих пор не нашли путь для решения конституционного кризиса.

«Мы едем к Тупицкому, чтобы сказать о том, что в любом случае он должен остановиться. Правильный и конституционный способ — это когда судьи-предатели уйдут в отставку во главе с Тупицким. Он должен быть первым», — сказала участница автопробега Екатерина Бутко.

На подъезде к дому председателя КСУ активистов остановили правоохранители.

Как сообщал ForUm, 27 октября Конституционный суд Украины принял решение по конституционному представлению депутатов о соответствии Основному закону ряда положений антикоррупционного законодательства и признал неконституционными отдельные его положения.

На закрытом заседании КС проголосовал за отмену ст.366-1 Уголовного кодекса, предусматривающей ответственность за недостоверное декларирование. Также КСУ признал неконституционной проверку электронных деклараций и отменил право Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции проверять декларации и выявлять конфликт интересов.

В КСУ решили, что установление уголовной ответственности за декларирование заведомо недостоверных сведений является «чрезмерным наказанием».

29 октября Кабинет Министров принял распоряжение, которое позволит разблокировать деятельность Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.

Президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект, которым предлагает прекратить полномочия судей Конституционного суда, признать его решение о декларировании «ничтожным» и без правовых последствий и отменить соответствующие изменения в ЗУ «О предотвращении коррупции».

Зеленский призвал фракцию «Слуги народа» в Верховной Раде поддержать досрочное прекращение полномочий действующего состава КС.

Председатель Конституционного суда Александр Тупицкий заявил, что роспуск суда может привести к нарушению территориальной целостности Украины.