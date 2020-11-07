Кандидат в президенты США Джо Байден заявил, что пока не готов объявить о победе. Однако он уверен, что выиграет президентские выборы.
Об этом он сказал во время обращения к избирателям.
Байден заявил, что выигрывает Неваду и Аризону.
«Мы еще не готовы объявить о победе, но ясно, что мы выиграем эту гонку», - сказал Байден.
Он также добавил, что получит более 300 голосов выборщиков, в то время как для победы необходимы 270 голосов.
Напомним, ранее у Байдена грозились Трампу выдворением из Белого дома.
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