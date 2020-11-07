также в разделеМир
Болгария блокирует переговоры по вступлению Северной Македонии в ЕС 4
Лукашенко открыл Белорусскую АЭС: Страна становится ядерным государством 5
В Европе увеличиваются масштабы пандемии: Франция и Италия обновили рекорды 11
Рекордное падение турецкой лиры: Эрдоган уволил главу Центробанка 13
Лукашенко: Гарантирую вам новые выборы тогда, когда вы примете решение 22
Польша и Латвия ужесточают карантинные ограничения 40
Конфликт Армении и Азербайджана: боевые действия ведутся в районе Шуши 20
У Байдена грозят Трампу выдворением из Белого дома 34
Байден побеждает в Пенсильвании 20
Байден обошел Трампа в Джорджии и почти гарантированно получает президентство 68
Трамп просит Верховный суд США вмешаться в подсчет голосов 24
В мире выявили более 49 миллионов случаев COVID-19 12
Трамп заявил о своей победе с «рекордными цифрами» 58
В Италии за сутки от коронавируса умерли почти 500 человек 9
В ОБСЕ призвали аннулировать результаты выборов в Беларуси 38
Трамп обещает обжаловать результаты всех штатов, где Байден перенял победу 14
ВОЗ заявляет о взрывном росте случаев COVID в Европе 74
В Чехии установлен антирекорд заражений СOVID-19 240

Кандидат в президенты США Джо Байден заявил, что пока не готов объявить о победе. Однако он уверен, что выиграет президентские выборы.

Об этом он сказал во время обращения к избирателям.

Байден заявил, что выигрывает Неваду и Аризону.

«Мы еще не готовы объявить о победе, но ясно, что мы выиграем эту гонку», - сказал Байден.

Он также добавил, что получит более 300 голосов выборщиков, в то время как для победы необходимы 270 голосов.

Напомним, ранее у Байдена грозились Трампу выдворением из Белого дома.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

12
Теги