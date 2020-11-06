В избирательном штабе Джо Байдена заявили, что Дональда Трампа могут принудительно выдворить из Белого дома, если он не признает результатов выборов.

Такое заявление появилось на фоне сообщений, что Трамп не планирует признавать поражение на выборах, передает Укринформ со ссылкой на Business Insider.

«Как мы сказали 19 июля, на этих выборах решение принимает американский народ. И правительство Соединенных Штатов вполне способно вывести нарушителей из Белого дома», - заявил Эндрю Бейтс, представитель штаба Байдена.

3 ноября в США состоялись выборы президента, сенаторов и членов Палаты представителей Конгресса, губернаторов ряда штатов, а также органов местной власти.

В настоящее время происходит подсчет голосов.